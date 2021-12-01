美國疾病管制與預防中心（CDC）周二晚間表示，為了應對新變種病毒引發的擔憂，美國擬要求所有入境該國的航空旅客出示起飛日一天之內取得的新冠病毒陰性檢測結果。

這個新的一日內檢測要求，對美國公民和外國旅客都將一體適用。

目前美國對於國際航空旅客的入境規定為已接種疫苗的旅客必須出示出發日三天內得到的陰性檢測結果，且幾乎所有外國人都必須完整接種疫苗才能進入美國。目前未接種疫苗的旅客必須出示「抵達日」一天內取得的陰性檢測結果。

路透社稍早做出相關報導，美國CDC一名女發言人隨後證實，該機關正在著手修訂針對國際旅行的病毒檢測規定，「因為我們對Omicron變種病毒有了更多的了解」。

她並證實修改後的規定，將所有國際航空旅客取得新冠病毒檢測結果的時間，縮短至出發前往美國的前一天。

官員們並表示，美國政府也在考慮是否要求航空旅客在抵達美國後的3～5天內再一次進行新冠病毒採檢。不過CDC並未證實這一點，僅表示該機關仍將建議「所有旅客應在抵達後3～5天進行新冠病毒檢測」，以及「所有未接種疫苗的旅客在抵達時進行隔離」。

美國可能在周四公布收緊的規定，但目前尚不清楚新規定何時生效。

美國國家過敏及傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周二表示，目前為止全球20個國家已檢出226個Omicron變種病毒的感染病例，但尚未出現在美國。