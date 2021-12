國際奧會(IOC)今天表示,尊重美國政府對2022年北京冬季奧運實施外交抵制的宣布。

一名國際奧會發言人告訴記者:「政府官員和外交官是否到場,純屬各國政府的政治決定,國際奧會本於政治中立態度,完全予以尊重。」

國際奧會指出,美國政府的宣布「表明了,奧運以及選手們的參與超越在政治之上,我們對此表示歡迎」。

「各界對運動選手和奧運的支持近數月來已多次表達,最近一次是聯合國通過的決議案,標題為『以運動和奧運理想創建一個和平與更美好的世界』(Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal)」。

國際奧會說,這項決議案是由聯合國173個會員國在上週大會中共同提出,並獲全體193個會員國同意通過。(譯者:張佑之)1101207