中華亞太菁英交流協會提供

中華亞太菁英交流協會今天公布民調，關於抵制北京冬奧議題，45.5％民眾認為應該響應國際採取抵制的外交措施，37.3％受訪者持相反意見。尼加拉瓜與我國斷交事件，27.1％民眾認為中國應為此負較多責任，其次是尼加拉瓜，僅11.3％受訪者認為是台灣應負責。

中華亞太菁英交流協會公布「2021中國人權觀察」暨「美中互動下的兩岸關係」民意調查結果。針對台灣的民主現狀，近七成民眾認同台灣是民主領先的政體（68.9％），但不認同馬英九前總統投書論述台灣已經是不自由的民主（66.6％）。

美國未邀請中國參加民主峰會的態度，有69.4％民眾表示認同因北京不應邀請與會。進一步詢問關於抵制北京冬奧議題，45.5％民眾認為應該響應國際採取抵制的外交措施，37.3％受訪者持相反意見。

針對尼加拉瓜與我國斷交事件，27.1％民眾認為中國應為此負較多責任，52.9％民眾認同「北京促使尼加拉瓜選在民主峰會期間斷交，是對民主價值的挑釁」，32.8％民眾不認同此項說法。

由於台尼才剛發生斷交事件，且正逢中國被外交抵制期間，48.3％民眾不認同政治人物參與海峽論壇，另有28.5％受訪者表示認同。中華亞太菁英交流協會表示，從民調來看，整體而言，近五成民眾滿意蔡英文總統的兩岸政策，37.8％受訪者表示不滿。

此次民調是在12月10日至11日進行訪問。成功訪問1073位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98％。