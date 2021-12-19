四大公投結果出爐，國民黨主張的「四個同意」敗個執政民進黨的「四個不同意」。民意調查專家及學者分析，國民黨「旗幟不鮮明」及「自亂陣腳」導致敗戰；此外，許多民眾認為這次公投「事不關己」、「投了也沒用」，導致整體投票率偏低。

世新大學民意調查中心主任梁世武說，這次投票率不高，主要有「不想投」、「混亂」、「堵爛」及「漠不關心」等4個原因，以要不要重啟核四為例，可說眾聲喧譁，到底安不安全，到現在還各說各話，有些人就覺得很煩，乾脆就不去投票了。

梁世武表示，當投票率不高的時候，藍綠支持者誰出來的多，誰就會贏得公投。但在這次公投上，藍營的核心價值顯然不夠明確，加上有些藍營縣市長不表態，導致自亂陣腳；綠營的立場則非常清楚，加上他們的政治人物上下一心、將士用命，所以贏得這次公投。

文化大學新聞暨傳播學院院長胡幼偉表示，當天天氣比較冷、不是寒假及加上是對政策表態（不是對人），都影響到民眾的投票意願。不過一般而言，不管公投有沒有綁大遠，公投的投票率都不會太高。

胡幼偉指出，這次四項公投中，僅萊豬議題跟民眾生活比較相關，其他議題引不起多數民眾興趣。以核四重啟為例，即使一群朋友聚在一起討論，也不會有定論，因此大家參與投票的意願就降低。

胡幼偉進一步指出，國民黨主張「四個同意」，但像新北市長侯友宜就不願公開表態，然後黨中央也未要求合作；甚至投票前一晚國民黨的催票大會上，侯友宜、台中市長盧秀燕及宜蘭縣長林姿妙也都沒到，這會讓中間選民認為，「你們國民黨自己人都無關緊要，為何我要去投票支持你們」？

「投了也沒用，造成投票率偏低。」胡幼偉分析，有一群淺藍或淺綠的支持者認為，不管最後公投結果為何，都不會對大局造成影響，因為執政的民進黨還是會照自己的想法去做，既然這樣，就沒必要出門去投票。