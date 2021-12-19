立法委員傅崐萁昨在臉書上發文痛心表示，「須揮淚斬馬謖，告別藍皮綠骨」，針對媒體詢問「馬謖」與「藍皮綠骨」是否暗指新北市長侯友宜，他僅強調「沒有一個人是局外人，大家應對事不對人，明確坐下來，冷靜的檢討」。（羅亦晽攝）

四大公投昨投票結果出爐，國民黨主張的「4個同意」完全慘敗，立法委員傅崐萁昨在臉書上發文，痛心表示，「須揮淚斬馬謖，告別藍皮綠骨」，今上午出席活動時，針對媒體詢問「馬謖」與「藍皮綠骨」是否暗指新北市長侯友宜，僅強調「沒有一個人是局外人，大家應對事不對人，明確坐下來，冷靜的檢討」。

傅崐萁今上午前往花蓮市主農里活動中心，參加「花蓮縣身心障礙協會第16屆第二次會員大會」，面對昨在臉書以「徐蚌會戰」針對四大公投發文表示，國民黨確實要好好檢討，為何高達7成民意反對的政策，卻在公投過程中無法伸張民怨，「我想我們自己的步伐不一、非常錯亂，造成民眾信心崩潰」。

傅接著說，藍營身為最大的在野黨，確實要好好深思檢討，對事不對人，重點是人民的信心，讓支持者明確了解，下次的國民黨，是個團結的政黨，能夠承擔人民的託付，畢竟政黨存在的價值，就是要來執政，回應民眾的期待。他也強調，藍營現在應要思考、檢討失敗的原因，且「大家應該要明確的坐下來，很冷靜地談清楚」。

由於傅在文中提到「必須痛下決心揮淚斬馬謖，告別藍皮綠骨才能重振士氣」，其中「馬謖」、「藍皮綠骨」是否暗指對4大公投未表態的新北市長侯友宜，他表示，今天可見執政者在高達7成民意反對的政策中，依然能強渡關山，事實上政治問題，「沒有一個人是局外人」，大家都必須共同關心參與、理性討論，甚至要為台灣人民挺身而出，才是該做的事情。

他接著說，任何事情都可以被檢討，這是一個民主的社會，沒有人有豁免權，尤其是政治工作者，更應該要受到人民的檢視，他再次強調，「這是全民的事情，不是任何一個人的事情，而一個政治工作者，當然要承擔人民的苦難，應該要挺身而出才對」。

媒體接續問藍營慘敗，是否因四大公投前，某些首長並未明確支持黨中央政策，才會導致今天的結果，是否認為侯友宜要負責，傅崐萁說，過去歷史走過的痕跡，都是斑斑可見，所以更應明確深知檢討，才能夠回應人民期待，然而大家若無法團結，台灣人民一再失望後，會選擇離開 、沉默，甚至不再關心。

他也苦笑地說，今天已經看到，民進黨逆風而行，從817萬票掉到420萬票，在少了400多萬票的情況下，這些票竟然沒有回到藍營，甚至還讓我們敗選，「真的再不檢討，人民會離我們越來越遠」。至於國民黨主席朱立倫是否要負責，他則說，大家對事不對人，任何事情都可以談，大家心平氣和，好好說清楚，這才是未來能夠回應民意，重拾人民信心，非常關鍵的作為。