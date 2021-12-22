2022九合一縣市長選舉時間逐漸趨近，各縣市長任內政績牽動能否連任，近期開始受到矚目。對於藍營2022選情，前民進黨立委郭正亮分析認為，藍營真正危險的縣市，恐怕是雲林縣，因為現任縣長張麗善的對手，可能會碰上民進黨的蘇治芬，她是真的很強的戰將，朱學恒也坦言，蘇治芬太恐怖了，是他看過很會選舉的政治人物。

郭正亮22日在「宅神」朱學恒臉書直播表示，明年2022各式各樣的縣市長民調會陸續出來，也會有一堆人登記參選，而有幾個縣市的選情，其實是在伯仲之間，他舉例，這次公投後，藍營的彰化縣、雲林縣可能就有變數。

朱學恒追問，「這是否代表國民黨2022未必好選？」郭正亮說，國民黨有14個執政縣市，大概會有1-2個縣市較危險，而真正危險的，就是雲林縣，因為張麗善不無可能會碰到民進黨的蘇治芬，而她(蘇)真的很強、很強。朱學恒也坦言，蘇治芬太恐怖了，是他看過很會選舉的政治人物。

郭正亮續指，自己以前跟蘇治芬是立院同事，自己以前也去過雲林幫她站台，對她有一定了解，她個性做事情是很徹底的，之前見到她都是在打電話，且打電話有時候不是在聊天，都是在交代重要事情，幾乎都在打電話。