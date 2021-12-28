台灣經濟明年會變好嗎？《遠見》雜誌今（28）日公布最新民調顯示，在經濟議題方面，當問及「未來一年，台灣的經濟態勢到底持續走強或回檔修正？」結果顯示，44.4%台灣人抱持樂觀，這其中又以20~39歲的族群為多數。至於悲觀以待的民眾，亦有37.2%，顯見，台灣人對於明年經濟大勢，呈現意見分歧的情況。

見雜誌今公布在2021年底進行的「全台民心大調查」，調查台灣經濟面向看法及個人財務狀況。民調詢問，對於2022年個人財務方面，37.9%的認為自己未來一年的財務狀況會變更好，有33.5%的認為會變差，異是看法兩極。

至於談及2022年的「薪」情，台灣人多半對老闆沒信心，50.7%的民眾認為不會有變化、甚至減少，僅有18.3%的民眾認為會有5%以內的加薪幅度。

至於許多人關心的物價方面，如何看「2022年物價會上漲還是下跌？」調查結果顯示，絕大多數民眾認為物價一定上漲，高達92.9%，僅有2.7%認為會下跌。也就是說，台灣人幾乎都認為明年會是萬物皆漲，只有薪水不漲的一年。

值得注意的是，對於2022年最看好那些產業？調查結果則顯示，前三名分別是半導體（26.1%）、電子業（15.5%）與觀光旅遊業（8.1%）；與此同時最不看好的，依序是觀光旅遊（14.1%）、餐飲業（11.1%）跟傳統產業（10.7%）。