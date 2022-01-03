根據日本共同社調查，在日本消費復甦推動下，約有84%日企樂觀預估當地GDP(經濟成長率)將指日可待。同時，也希望新冠疫情不會再度大爆發。

這份採樣報告，對象包括豐田汽車、全日空、任天堂以及軟銀等逾百家知名日本大企業。其中，僅13家看淡2022年的日本GDP，但不至於會出現衰退。另外，有84家樂觀預估2022年會溫和成長，只有5家認為會表現強勁。

在可複選下此調查中，有91%受訪者認為消費支出回升，64%預估新冠病毒所引發的經濟異常情況，將可恢復正常。同時，35%預測資本支出將增加，19%預估美國未來的景氣可望復甦。

一年前，共同社曾做過類似調查，只有74%日企認為2021年GDP可以期待。

調查中，看淡日本2022年GDP的日企，認為原物料成本大增、消費者支出疲軟以及未來疫情升溫等，都不利於未來景氣回溫。一家從事食品業的日企表示，抗疫政策仍嫌不夠，景氣要回到疫前那般則尚需時間。

不過，因為大宗物資價格大增，加上日圓又走貶，導致日本一些日常生活用品已經漲價，讓當地民眾錢包看得是更加地緊了。