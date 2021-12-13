南韓總統文在寅今天排除加入美國行列、外交抵制2022北京冬季奧運的可能性，理由是南韓需要與中國合作。

正在坎培拉進行訪問的文在寅表示，「不會考慮」加入數個西方國家的陣營，以杯葛北京冬奧作為對中國侵犯人權的抗議。

他說：「我們並未接獲任何其他國家要求（南韓）參與外交抵制，包括美國在內。」

法新社報導，有鑑於中國迫害新疆維吾爾族、扼殺香港民主，美國、澳洲、英國和加拿大決定外交杯葛北京冬奧，以示抗議。中國稍早警告，他們將為這番舉措「付出代價」。

文在寅說，南韓致力追求自由開放的印太地區，同時也要考慮到中國在朝鮮半島和平議題上扮演的角色。

他說，「我們需要中國實質努力來確保北韓非核化」。他也強調，首爾當局希望能與中國保持和諧關係。

文在寅正在澳洲進行為期3天的訪問，兩國簽署一連串科技與軍事合作協議，其中包括南韓向澳洲出售30門自走榴彈砲，作為價值約7.2億美元合約的一部分。