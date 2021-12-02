根據證交所最新統計數據，國人透過證券商進行定期定額布局台股，今年1到10月投資金額達320億元，年增150％，國泰金(2882)旗下國泰證券台股定期定額扣款金額也連年攀升，今年再度寫下歷史紀錄，累計前10月台股定期定額扣款金額超過百億元，年增率逾200％，市占率近40％。

國泰證券台股定期定額投資提供扣款的標的達162檔，分別為85檔個股及77檔ETF，投資區域集結各重點產業，涵蓋海內外的股票和債券。國泰證券在年輕投資人「心占率」持續有斬獲，截至10月止，台股定期定額客戶年齡分布輪廓，不到40歲的年輕族群遠超過60％以上，顯見年輕人對於小額投資的台股定期定額高度有感。

面對全球持續變動的利率環境，國泰證券指出，除了申購標的不斷更新調整外，扣款日期也從原先3天增加至6天；只要是國泰證券的客戶，就能在每月的3、6、13、16、23、26等6天進行台股定期定額申購。