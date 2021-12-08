國內資金持續湧入台股！證交所今（8）日公布，11月證券商承作的定期定額投資金額衝上39.96億元，逼近40億元大關，且較10月定期定額投資金額37.5億元大增2.46億元，顯示內資入市的趨勢未扭轉，更擴大投資規模。
此外，11月有交易戶數大增至336萬3132戶，較10月有交易戶數294萬8084戶，大增41萬5048戶，月增幅高達14.08％。
證交所今天公布11月集中市場相關數據，11月台股成交量周轉率上升至16.38％（10月成交量周轉率11.05％），11月當沖成交值占比41.68％、平均每日當沖戶數：152691戶(10月當沖成交值占比43.71％、平均每日當沖戶數130752戶）；在ETF成交值占比方面，11月降至2.39％（10月ETF成交值占比3.27）
11月自然人成交值比重上升至67.05％（年10月自然人成交值比重63.63％）、外資成交值比重下降至25.68％（10月外資成交值比重28.36％）。
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