新華社2日報導，中國常駐聯合國代表張軍1日表示，國際社會應共同努力，將解決巴勒斯坦問題根本出路的「兩國方案」由願景轉化為現實，由共識轉化為行動。中方支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦和以色列和平共處，阿拉伯和猶太兩大民族共同發展。

張軍當天在聯合國大會審議巴勒斯坦問題和中東局勢時表示，中方支持全面落實「兩國方案」。歷史和現實反覆證明，「兩國方案」體現了國際共識和公道正義，是解決巴勒斯坦問題的唯一現實路徑。中方主張增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，賦予其在安全、財政等領域行使國家主權職能的權力，實現對自治及被占領土的有效管控。

張軍指出，中方主張支持巴勒斯坦各派加強團結，透過協商對話實現內部和解，形成統一談判立場。中方主張巴勒斯坦和以色列雙方以「兩國方案」為基礎重啟和談，並歡迎巴以談判代表來華直接談判。

張軍說，當前巴以局勢依然複雜脆弱。特別是今年5月，加薩走廊爆發嚴重衝突，導致大量無辜平民傷亡和財產損失。這再次提醒世人，不能無限期拖延巴勒斯坦問題的解決。

張軍強調，中方支持改善巴勒斯坦經濟民生和人道主義狀況。國際社會應緊急行動，多管道向巴勒斯坦提供援助，緩解巴勒斯坦財政危機，助力加薩恢復重建，支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處開展救濟幫扶。有關方面應盡快解除對加薩的封鎖圍困，保障巴勒斯坦被占領土人民的合法權利，停止定居點擴建、驅逐強拆、針對平民的暴力等損害互信、激化矛盾的行動。中方心繫巴勒斯坦人民，積極支持巴勒斯坦發展經濟、改善民生，多次向巴方提供緊急現匯、抗疫物資和疫苗等人道援助，並將繼續提供力所能及的幫助。

張軍指出，在巴勒斯坦問題上，中國始終站在和平、公理和正義一邊。中方支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦和以色列和平共處，阿拉伯和猶太兩大民族共同發展。中方願同國際社會一道，踐行真正的多邊主義，推動巴勒斯坦問題全面公正持久解決，早日實現中東地區安全穩定、發展繁榮。

中方呼籲舉行由聯合國主導、安理會常任理事國和中東和平進程各攸關方參與的國際和會。