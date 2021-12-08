英國政府傳出，正在考慮批准政府有限度地參加北京冬奧會，這意味著並非全面外交抵制。

英國每日電訊報報導，英國部長級官員們正在考慮的一個方案是不參加北京奧運，由英國駐中國大使吳若蘭出席。不過，全面禁止部長級和外交代表參加北京冬奧的可能性仍然存在，該國其他政府部門支持全面外交抵制。

英國首相強生的發言人7日曾經表示，英國還沒有決定政府代表是否會出席北京冬奧。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）美東時間6日宣布，鑑於中國政府持續在新疆進行「種族滅絕與危害人類罪」及其他侵犯人權行為，美國政府決定「外交抵制」2022年舉行的北京冬季奧運會和殘障奧運會，但美國運動隊員可自行決定是否參加。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稍早亦證實，澳洲不會派政府官員出席明年2月舉行的北京冬季奧運會，運動員可繼續參賽，並強調澳洲不會在捍衛自己權益的態度上有所退讓。紐西蘭稍早前也確認，不會派遣部長級外交官員出席北京冬奧，但主要原因涉及新冠肺炎疫情。