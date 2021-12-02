外資回來了嗎？近期豪宅市場出現不少外資法人購屋案例，松山區豪宅「華固名鑄」，一口氣成交15樓兩戶，總金額約4.4億元、每坪208萬元，買家為境外法人「塞席爾商紅岩投資」，並以無貸款買進。

今年有不少交易以境外法人購入豪宅，「華固天鑄」25樓由英屬維京群島商翔綾購入；英屬維京群島商君德買下「西華富邦」17樓；此外，「信義首席公館」於年初時，23、24樓分別由英屬維京群島的3家公司，以約13.8億元不貸款買下4戶，不僅買得積極，出手也頗為豪氣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，根據內政部統計，今年前十月外國人(含外資法人)買國內不動產共1069棟，去年同期966筆，目前比去年同期多103棟，年增1成，不過近年平均都在1200～1300棟左右，目前看來差異並不大。

張旭嵐指出，近年豪宅市場有不少登記開曼群島、英屬維京群島、塞席爾商、薩摩亞商的購屋案例，這些都是屬於境外法人公司，因為隱密性高，不受外匯管制，在這些國家設立的法人，可以免繳營業所得稅、營業稅、印花稅，因此有免稅天堂之稱。外資回台購置不動產，房地合一稅持有兩年內處分課45%，逾兩年為35%，雖然比本土法人比較嚴苛，不過可以減少資金直接用個人名義從海外回來衍生額外的稅務風險，因此過去成為不少海外台商，事業經營和資金調度的規劃之一。

市場還有不少僑外資公司購買豪宅交易，包括買家為僑外資公司「安立國際投資」無貸款買入中正區豪宅「頂禾園」，13樓戶，2億8921萬元、每坪180萬元，共216.74坪；另外，包括也是僑外資的明山投資買「帝景水花園5」、泰三投資買「敦南御所」、天河投資買「碧湖畔」等，這些僑外資，都以現金買進豪宅，顯示富豪偏好以不貸款的方式，做資產配置。張旭嵐指出，所謂的僑外資，其實就是外國人或華僑投資人在本國所設立公司，雖然一樣有海外資金背景，但由於在台灣是有合法登記的法人，因此購置不動產的房地合一稅，在今年修法後，兩年內一樣是45%，二到五年35%，逾五年則降至20%，在處分不動產時，有多一層長期持有的稅制優勢。