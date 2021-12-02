據《中國證券報》報導，隨著冬季氣溫持續下降，天然氣需求快速增長，中國石化加快推進天然氣增儲上產，日產氣量持續上升，目前日產天然氣超1億立方公尺，其中11月26日，日產氣量達1.0095億立方公尺，比2020年高峰日產量增長7.6％。

報導指出，今年以來，中國石化加快落實天然氣開發方案和井位，全力抓好威榮、永川南、南川、川西、東勝等產能建設，深化涪陵頁岩氣田立體開發，加強普光、元壩、大牛地、松南、雅克拉、延川南等氣田精細開發調整，持續加快天然氣建產上產，為冬季增產保供奠定基礎。

截至11月底，今年共投產新井467口，新建產能60億立方公尺，累計生產天然氣307億立方公尺，年增12.4％，創近4年來同期最大增幅。

其中，中石化西南油氣分公司天然氣日產量創出2450萬立方公尺的新水準；涪陵頁岩氣田加快新井投產，日產氣量超2000萬立方公尺；普光氣田優化氣井生產，天然氣日產量最高達2650萬立方公尺，創今年新高。