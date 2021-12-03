大陸觀察者網報導，大陸最大網約車平台「@滴滴出行」12月3日宣布，經認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。

值得注意的是，滴滴出行上市至今，僅5個月時間。今年6月30日，滴滴正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為 「DIDI」。本次IPO中，滴滴發行價定為14美元，位於13-14美元／ ADS的發行區間上限。滴滴發行3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多10％。截至12月2日收盤，滴滴出行收跌0.13％，報7.8美元／股。

另一方面，港交所11月19日發布《聯交所就優化海外發行人上市制度的改革刊發諮詢總結》，在本次修改建議中，有關海外發行人第二上市的內容主要涉及兩方面：一是取消「創新型企業」的資格限制，允許經營傳統行業且沒有不同投票權架構的大中華發行人（業務以大中華為重心並在合資格交易所主要上市的發行人）作第二上市。二是將擬二次上市的海外發行人的市值門檻降低。

分析人士認為，港交所調整後的規則降低了海外發行人第二上市的標準，將吸引在美國上市的中概股赴香港市場上市。而據該公告，相關上市規則修訂及新指引材料將於2022年1月1日生效。