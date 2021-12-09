為讓股東提早掌握股東會要討論什麼議案，金管會修法提早上市上櫃公司揭露股東常會議事手冊資訊申報時間。金管會證期局副局長郭佳君9日公布，2022年將有314家上市櫃公司必須在股東會召開前30天，上傳股東會議事手冊及相關會議補充資料的電子檔，到公開資訊觀測站，比現行規定的21天早了七天，以利投資人落實股東行動主義，目前修正條文已完成法規預告，將於近期發布實施、2022年開始適用。

郭佳君表示，配合推動「我國公司治理3.0-永續發展藍圖」強化上市上櫃公司股東會運作，為利投資人儘早知悉上市上櫃公司股東常會的議案內容，才能有充裕時間了解股東會各項議案，鼓勵股東參與股東會行使其權利，金管會修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第二條、第五條、第六條規定，提早上市上櫃公司揭露股東常會議事手冊資訊申報時間。

郭佳君表示，此次修正主要內容為上市上櫃公司於「最近會計年度終了日」實收資本額達「新臺幣一百億元以上」或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之「外資及陸資持股比率合計達30％以上」者，應於股東常會三十日前將股東會議事手冊及相關會議補充資料之電子檔傳至本會指定之資訊申報網站。

郭佳君表示，預告期間外界對於外資及陸資持股比率合計達30％以上的計算時點有疑慮，因此明訂時點為「最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載」的外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會三十日前將股東會議事手冊及相關會議補充資料之電子檔傳至本會指定之資訊申報網站。