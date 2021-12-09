消防員工作權益促進會與新竹市民代提訴出求，希望消防回歸專業。（邱立雅攝）

新竹市消防員上月底派遣至南寮大道掃沙塵，引起基層隊員不滿，消防員工作權益促進會接獲數名消防員反應，稱新竹市府數度假專案名義濫用救災資源，為此消促會發動網路連署，迄今已有近千人響應，9日上午消促會也與民代召開記者會，提出回歸專業等訴求，現場上演行動劇表達勤務項目五花八門。

有消防員在網上反應，曾被要求攜帶救災器材至動物園換水、民宅工地抽水，影響消防員日常訓練時間與市民安全。為此消促會發起回歸專業網路連署，提出蜂蛇及動物救援勤務回歸動保單位、不再濫派行政協助、請各單位規畫勤務回歸計畫等訴求。

多名市議員9日連袂站台希望替消防員發聲，他們表示，消防法第1條明訂「預防火災、災害搶救、緊急救護」是消防員最重要的業務。然而新竹市消防員卻有更多其他非緊急搶救的業務，儼然真實版「火神的眼淚」上演。

市議員們表示，事件爆發後，消防局未檢討勤務派遣問題，卻在局務會議中檢討隊員，呼籲市府承諾讓消防員勤務正常化，減少消防資源的濫用，尊重消防員的專業與需求，別讓消防成了服務業。

消防局回應指出，6年來市府與消防局不斷補充消防人力，由6年前的227人提升至299人，且未來將擴編至380人，就是為了要讓同仁有充足人力，減輕工作時數，保障消防弟兄權益。同時也持續購置各種裝備器材、汰換各式車輛，以維同仁救災安全。

消防局指出，一旦接獲民眾報案，只要攸關民眾安危、緊急危難的突發事件，特別是消防任務之一的搶救災害，市府與各局處皆以第一時間排除危險為要務，局處之間透過緊密橫向聯繫分工，機動做緊急狀況排除，立刻交由主責業務單位處理。