翁男準備離開時疑因操作不慎，機車暴衝直接衝入店內，造成店內2名員工輕傷送醫。（葉書宏翻攝）

翁男準備離開時疑因操作不慎，機車暴衝直接衝入店內，造成店內2名員工輕傷送醫。（葉書宏翻攝）

翁男準備離開時疑因操作不慎，機車暴衝直接衝入店內，造成店內2名員工輕傷送醫。（葉書宏翻攝）

疑操作不慎 機車暴衝衝入早餐店

25歲翁姓男子2日上午6時許，騎機車前往新北市三重區中正北路145巷某早餐店購買早餐，準備離開時疑因操作不慎，機車暴衝直接衝入店內，造成店內2名員工輕傷送醫，店內物品散落一地，翁男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。