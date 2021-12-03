疑操作不慎 新北男騎士連人帶車衝進早餐店 10:582021/12/03 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 翁男準備離開時疑因操作不慎，機車暴衝直接衝入店內，造成店內2名員工輕傷送醫。（葉書宏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 翁男準備離開時疑因操作不慎，機車暴衝直接衝入店內，造成店內2名員工輕傷送醫。（葉書宏翻攝） 翁男準備離開時疑因操作不慎，機車暴衝直接衝入店內，造成店內2名員工輕傷送醫。（葉書宏翻攝） 翁男準備離開時疑因操作不慎，機車暴衝直接衝入店內，造成店內2名員工輕傷送醫。（葉書宏翻攝） 疑操作不慎 機車暴衝衝入早餐店 訂閱影音： 中時新聞網 25歲翁姓男子2日上午6時許，騎機車前往新北市三重區中正北路145巷某早餐店購買早餐，準備離開時疑因操作不慎，機車暴衝直接衝入店內，造成店內2名員工輕傷送醫，店內物品散落一地，翁男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。 遭疑託買藥卻未報警 飯店稱不知高入住 西勝 電動車電池出貨衝新高 ABS神救援 11月機車內銷回神 冷看UNIQLO新衣 內行人揭服飾內幕：絕不買原價 #店內 #機車 #暴衝 #衝入 #早餐店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 景美夜市收費機車格「增繪黃色內框」加強標示 即起試辦3個月 15:132021/12/02 生活 竹縣AI園區無障礙通道 汽機車呼嘯過 04:102021/12/03 地方新聞 注意 機車格畫黃框要收費 04:102021/12/03 地方新聞 衝第二劑 百貨賣場可打疫苗 04:102021/12/03 財經要聞 林秉樞遭收押現況曝光！稱有睡眠障礙 住北所「名人套房」 10:012021/12/02 社會 四利多帶動 台股衝萬八 04:102021/12/03 財經要聞 高嘉瑜受暴事件 對台灣社會衝擊很大 呂秀蓮譴責網軍惡棍 籲民進黨管制約束 04:102021/12/03 焦點要聞 公平會重罰foodpanda 200萬元 內部有異見 11:062021/12/02 生活 憂春節疫情再起 新天地外帶年菜訂單暴增 22:012021/12/02 財經 社會熱門新聞 噴槍塞3歲女兒嘴灌肺身亡竟是故意的 生父最終判決出爐 - 社會 警二度搜索林秉樞房間 神秘1男1女身分曝光 - 社會 金主曝光 林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」 全靠他埋單 - 社會 陪林秉樞躲飯店「長髮神秘女」職業曝光 成追查私密片關鍵證人 - 社會 林秉樞崩喊「已身敗名裂」 媒體人認了曾通話：要他做好這2事 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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