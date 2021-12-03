台銀董事長呂桔誠今日表示，台銀前11月獲利160億元，創下歷史同期新高，加回政策性負擔，獲利可超過240億元。而今年主要動能來房貸業務與台商回台投資貸款助攻。

台銀截至目前為止，今年以來新承作的房貸1930億元，逼近2000億元，今年的「兩千金」一定會到達，四成來自公務人員的築巢優利貸，剩餘六成為一般房貸與青年安心成家貸款。

呂桔誠表示，台銀過去有很多超額流動性，若放到一般短期投資上，利率相當低，房貸業務利率至少有1.31％以上，對台銀來說穩定的收益。

現在台銀房屋相關貸款餘額已經達到9300億元，但是逾放比只有0.13％，覆蓋率也達到1200％，資產品質表現相當亮眼。

此外，台商回台投資也是台銀另一大獲利來源，呂桔誠表示，投資台灣貸款方案，今年核准授信額度已經接近970億元，將再誕生「另一千金」，台商貸款多為建廠投資，有助於實體經濟發展，帶來就業機會進而活絡內需產要與國家經濟成長。

以投資台灣方案，創造13萬個就業機會，企業一天多衍生出25萬個便當需求，帶動相關的商機還是十分可觀。