由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的友尚暨子公司YOSUN HONG KONG CORP. LTD.(友尚香港) 3+2年期等值新臺幣36億元聯合授信案，110年12月9日由兆豐銀行董事長張兆順、友尚暨友尚香港董事長曾國棟共同出席簽約典禮，本案各大行庫踴躍參貸，獲超額認參1.4倍，最終以上限新臺幣36億元簽約，除可做為償還既有金融負債外，並適時充實中期營運週轉金，備供擴展營運使用，顯見銀行團對該公司的鼎力支持。

友尚母公司大聯大控股日前公告今(110)年前三季合併營收為5792.31億元，較去年同期大幅成長28.48％，稅後純益87.92億元，年增45.66％，每股EPS為5元，合併營收及獲利屢創新高，大聯大集團半導體通路商龍頭地位穩固，且友尚及友尚香港為隸屬大聯大控股旗下的重要子公司，同時受惠近年半導體產業火熱，筆電、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等客戶拉貨力道強勁，友尚集團受惠這波浪潮，業績也水漲船高，亦增加銀行團參貸的信心因此吸引聯貸銀行熱捧該聯貸案，創下1.4倍超額認購潮。

兆豐銀也說明，友尚向來專注做為國內外知名電子零組件供應商的品牌代理通路，憑著優化的銷售服務專業，多年來為Samsung (三星)、STMicroelectronics(意法半導體)和ON Semiconductor(安森美)亞太地區重要的代理商。為因應半導體市場多方需求，秉持「客戶在哪裡，服務在哪裡」友尚集團於中國、香港及東南亞等多地設有據點，為客戶提供及時發貨服務，並與供應商攜手合作，共同開拓市場版圖。