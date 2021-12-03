蔡英文總統今出席「2021李國鼎紀念論壇：台灣半導體．世紀新布局」時表示，是台灣科技發展的引擎，也是經濟成長、國家發展的動力來源，台灣的半導體產業，讓台灣在美中貿易衝突、國際疫情影響下，仍然能夠屹立不搖。

總統抵達後，首先觀賞李國鼎先生紀念影片，隨後致詞表示，非常感謝「李國鼎科技發展基金會」王伯元董事長的邀請，剛才的紀念影片及王董事長的敘述非常令人感動，一個關鍵的人物在一個關鍵的時代，可以創造出來一個地方、一個國家的榮景，還有代代相傳重要的產業，這對國家來講是何其幸運。

總統說，現場許多人或許都知道李國鼎先生在當年為台灣所做的貢獻，但很多的年輕人或許印象不深，因此李國鼎基金會能透過今天這個場合，讓大家重新認識李國鼎先生，讓李國鼎先生的故事也可以代代相傳下去。

總統表示，半導體是台灣科技發展的引擎，也是經濟成長、國家發展的動力來源，今天的論壇把台灣半導體界領袖代表都聚集在一起，共同討論半導體的前景布局。

總統提到，過去一年多來，常有外賓到台灣來，他們不約而同都會談到台灣的半導體產業，希望能跟台灣交換經驗、甚至於取得協助，也都很羨慕台灣能夠建立完整的產業生態系；尤其是全球車用晶片短缺，台灣的製造商快速提供協助，逐步讓問題獲得緩解，再次證明了台灣半導體產業在全球供應鏈中，占有關鍵的地位。

總統感謝所有業界領袖和政府一起努力，根據工研院預估，台灣半導體產業今年產值將突破4兆元，相較去年成長超過25％。這樣的好成績，一定要延續下去，繼續擴大領先的優勢。

總統說，這幾年，政府積極打造從新竹到高雄的半導體產業聚落，也持續為下一個階段半導體的發展超前部署，加強矽基半導體、化合物半導體，以及量子科技等先進領域的基礎設施。政府也投入高速運算、5G及6G通訊、綠能及電動車等半導體應用，讓產業邁向多元化的發展。

總統說，政府也全力培養人才，政府規劃成立4所半導體學院都在進度上，將開始陸續招生。人才是產業發展最關鍵的投資，要持續提升研發能力，為往後幾十年半導體產業發展，打下堅實的基礎。

總統談到，現場業界領袖都很關心國際市場的脈動，也有公司陸續加入RE100聯盟。政府一定會全力發展再生能源，當企業的後盾，增加綠電供應，協助大家打進國際綠電供應鏈。台灣太陽光電的設置量，相較5年前已經成長了4.7倍，第二座離岸風電也已經完成，未來還有更多風場會加入發電的行列。

總統說，台灣有明確的能源轉型目標、清楚的路徑規劃，政府會繼續努力，也要請業界領袖跟政府一起努力，給政府更多的支持。一起強化台灣在全球供應鏈的競爭優勢，也讓台灣邁向國際的步伐，能夠走得更遠、更寬闊。

包括總統府秘書長李大維、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、鈺創科技股份有限公司董事長盧超群、台灣積體電路製造股份有限公司董事長劉德音、聯發科技股份有限公司董事長蔡明介、旺宏電子股份有限公司董事長吳敏求及相關企業代表等亦出席是項活動。