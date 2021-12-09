「第二十二屆台灣電路板產業國際展覽會」（TPCA Show2021）與「第16屆國際構裝暨電路板研討會」（IMPACT）將於12月21日至23日在台北南港展覽館一館盛大展開，邀請超過600個海內外PCB產業品牌、1172個展位齊聚今年的展覽盛會，預計將吸引超過35000位專業人士參觀。

今年持續共同推動四展合一打造「2021台灣國際電子製造聯合展覽會」，由「台灣電路板產業國際展覽會」（TPCA Show），再度攜手與「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」及「國際光電大展暨精密光學展（OPTO Taiwan）」完整呈現國內電子製造業生態鏈，成為台灣最具指標性的電子展覽盛會。

此外，2021年氣候異常，美西野火、德州暴風雪、德國與中國大陸的洪患，顯見全球暖化所引起的極端氣候已迫在眉睫；國際知名企業如微軟、Facebook、蘋果也提出負碳排及碳中和等訴求，國際品牌客戶紛紛對其供應鏈提出碳中和的要求，顯見淨零碳排的議題將掀起全球電子產業價值鏈的重新定義。

為此，開展首日12月21日下午，「台灣國際電子製造展覽會」在台北南港展覽館1館401會議室，特別舉辦大師論壇，主題訂為「電子產業淨零挑戰」，論壇由台灣電路板協會（TPCA），中華民國對外貿易發展協會（TAITRA）、台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）、光電科技工業協進會（PIDA）聯合主辦，台灣半導體產業協會（TSIA）協辦，邀請KPMG氣候變遷與企業永續服務亞太區負責人黃正忠、日月光集團周光春資深副總經理及工研院產科國際所鍾俊元副所長，三位重量級的講師齊聚，共同探討電子產業在面對國際淨零趨勢下的機會與挑戰，豐富議題歡迎參與共襄盛舉。