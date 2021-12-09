嘉義縣政府今邀請交通部、科技部、經濟部，與國家中山科學研究院、虎尾科技大學、經濟部無人載具科技創新實驗計畫辦公室等單位舉辦「台灣無人機產業化」研討會，以整合產官學研力量，共同打造無人機創新生態系。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今邀請交通部、科技部、經濟部，與國家中山科學研究院、虎尾科技大學、經濟部無人載具科技創新實驗計畫辦公室等單位舉辦「台灣無人機產業化」研討會，以整合產官學研力量，共同打造無人機創新生態系。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁進一步期待，嘉義縣積極推動無人機產業，未來將成為最亮眼的產業，也是世界看到嘉義，最重要的產業。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣積極活化閒置的太保市原台體大嘉義校區，要轉型國家級AI創新應用研發中心，作為無人機產業的先導基地，為加速推動台灣無人機產業發展，今縣府邀請交通部、科技部、經濟部，與國家中山科學研究院、虎尾科技大學、經濟部無人載具科技創新實驗計畫辦公室等單位舉辦「台灣無人機產業化」研討會，以整合產官學研力量，共同打造無人機創新生態系。

嘉義縣長翁章梁說，縣府已多次舉辦無人機相關研討會，透過與產官學合作、宣誓，嘉義縣將在無人機產業發展上扮演重要角色，今邀請土耳其及法國代表到場，代表未來會持續推動跨國合作。

至於台體大已有8家無人機業者進駐，由虎科大統籌運作，未來將會是無人機及智慧製造的基地，翁章梁進一步期待，嘉義縣積極推動無人機產業，未來將成為最亮眼的產業，也是世界看到嘉義，最重要的產業！

「台灣無人機產業化 國際化發展路徑─連結嘉義 看見世界」研討會中，透過法國新創企業培育與土耳其無人機發展經驗分享、交流，縣府期許能藉此開拓鏈結國際合作機會，進一步讓國際資源落地嘉義，一起打造區域創新生態系，以發展嘉義無人機產業聚落，落實成為亞洲無人機研發中心。

經濟發展處長江振瑋表示，太保AI創新應用研發中心由虎科大負責經營管理，未來將進一步與中山科學研究院共同發展無人機產業創新與研發測試驗證中心，計畫羅列無人機應用推廣、台灣無人機學校、國家級無人機競技場、國際合作與產業發展、無人機測試驗證場域等相關項目，以打造台灣無人機國家隊。

無人機AI台體大虎科大中山科學研究院國家隊