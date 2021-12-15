因就讀中正大學而嘉歡上嘉義，決定留下來的黃語晨（右）和學妹呂紹妤（左）創立「拾間文化」品牌，15日兩人在「嘉我好漾」成果展分享自己的故事。（呂妍庭攝）

好食作企業社負責人黃冠雅說，他在地方做了5年，卻很少人看到他們的努力，很高興能看到這個平台把他的團隊正在做的事講出來。（呂妍庭攝）

嘉義縣勞工暨青年發展處為年輕人搭建平台，透過「嘉我好漾」青年綜合發展計畫，以共學方式陪伴青年找到適合自己的道路，今勞青處在縣府中庭舉辦為期一周的「嘉我好漾CHIAYI SO YOUNG」成果展，展現近7個月的成果，除增進青年朋友交流，也替嘉義和青年朋友找到更多無限可能。

勞青處長陳奕翰說，實際到各地去跑，發現有越來越多的青年選擇返鄉或留鄉，但政策的推動並未告訴他們可以如何做，部分青年因此無法發揮所長，僅能憑自己的摸索實現心中的理想，甚至因缺乏管道，發展過程總少了公部門的助力。

陳奕翰說，雖然嘉縣起步較晚，但勞青處期望成為青年們最有力的靠山，便提出「嘉我好漾」青年綜合發展計畫，起跑的第1年，從挖掘年輕人開始，以青年會客室、青年政策開箱、共創工作坊、青年大聲說等主題，「集合」青年凝聚共創。

歷經近7個月努力，開辦47場次活動，課程177小時，參與人次1497人次，陳奕翰強調，「嘉我好漾」是一個嘉義青年交流的平台，透過不同面向的發展議題與資源媒合，以共學方式陪伴青年聚焦未來產業發展的面向與自我升級，也讓嘉縣青年生活樣貌有更多元的想像與發展的嶄新局面。

好食作企業社負責人黃冠雅說，他在地方做了5年，卻很少人看到他們的努力，很高興能看到這個平台把他的團隊正在做的事講出來，寫出來，希望未來這個平台能串聯更多的年輕人，大家一起一定能做出更大的成就。

嘉義縣長翁章梁指出，青年是國家和地方未來的希望，嘉有好漾計畫集合了許多有志的年輕人，當他們在地方創生過程中遇到挫折和困難時，平台適時的給予協助和輔導，尤其嘉義縣正往農工大縣方向前進，企業進駐就有人口和商機，這時候很需要年輕人來填空。

翁章梁說，未來勞青處將針對年輕朋友提出政策，嫁接年輕人在嘉發展，縣府將擔任青年朋友前進的帶頭者，為自己和地方找到更多無限的可能。