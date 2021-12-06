雖然恒大集團財務最終仍爆雷違約，但大陸金融機構對房地產企業融資開始出現恢復曙光。據《中國證券報》報導，從金融監管部門和多家銀行了解到，11月房地產貸款的投放在10月回升基礎上，繼續保持月增率、年增率的雙升態勢，初步預計年增約2000億元（人民幣，下同）。另據Wind資料統計也顯示，11月房地產企業境內債券發行金額471億元，月增84％。

而從大陸監管層最新表態來看，房地產合理發債融資仍將繼續得到支持。大陸銀保監會表示，在落實房地產金融審慎管理前提下，將指導銀行、保險機構做好對房地產和建築業的金融服務。

據貝殼研究院統計資料顯示，今年前11個月大陸房企的境內、境外債券融資累計約8466億元，年減幅19％。但從單月數據看，11月房企境內外債券融資共發行48筆、較10月增加17筆，發行規模折合約473億元、單月成長55.6％。

此外，據《證券日報》近半個月調查顯示，從9月以來，大陸銀行業對個人按揭貸款的批貸及放貸速度有所加快。比如，有銀行在貸款人資料齊全後，1天內就完成批貸；也有銀行在購房者過戶後，1個月內即可放貸。