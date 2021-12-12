中共中央經濟工作會議10日閉幕，強調「穩字當頭，穩中求進」，然而中國前財長樓繼偉11日出席一場活動時批評，統計數據都「很好」，未適當反映經濟的負面變化與面臨的壓力。

根據今年中共中央經濟工作會議指出，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，明年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」。要保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接明年20大「勝利召開」。

根據美國之音、明報報導，會議落幕後隔天，「2021-2022中國經濟年會」11日在北京舉行，樓繼偉與中央財經委員會辦公室副主任韓文秀均出席。

報導提到，韓文秀在會中細數多項數據，包含今年中國GDP有望達人民幣110兆元、人均GDP超過1.2萬美元，接近世界銀行的高收入國家門檻、消費者物價指數漲幅低於1%、失業率保持約5%。

據報導，樓繼偉在會中發言時批評數據的準確性，認為統計指標「表現都很好」，未能反映中央所提及的「三重壓力」；由於沒有足夠數據反映經濟負面變化，片面數據更難評估政府對「三重壓力」的判斷。相比之下，美國「正反數據都有」。

報導指出，樓繼偉在會中也提及，政府宣稱在疫情下，企業和其他市場實體的數量增加，但未透露實際上有很多都因為商業困境、註銷困難而處於停滯，「有1.5億個市場主體，但至少4000萬個不活躍」。另一方面，政府的統計資料顯示就業人數有增加，但是卻沒有跟進和追蹤，看看這些就業人口是否在半年或更長一點的時間後又被解雇。

報導提到，樓繼偉相關的發言未被陸媒報導。近年來，中國統計資料的準確性確有所改善，但外界仍然存疑。（編輯：周慧盈）1101212