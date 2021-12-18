大陸觀察者網18報導，近日，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）發布《〈外國公司問責法〉認定報告》，認定60餘家在美註冊中國會計師事務所「無法完成檢查或調查」。中國證監會相關部門負責人17日回應，指中美雙方相關監管機構，正磋商展開審計監管合作事宜，並已取得一些積極進展。

美國證券交易委員會（SEC）2日宣布通過法規修正案，敲定《外國公司問責法案（HFCAA）》 相關資訊提交與披露實施細則。

修正案發布同時，SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）表態稱，「如果你想在美國發行公共證券，審計你帳簿的公司必須接受PCAOB的檢查。」

《紐約時報》當地時間17日報導，美國公眾公司會計監督委員會16日晚間表示，其無法全面檢查中國大陸和香港會計師事務所的審計報告和其他文件，因此，美國證券交易委員會有權將在3年內未獲得完全批准的海外審計的公司摘牌。

中國證監會相關部門負責人17日就上述情況回應稱，中美雙方相關監管機構正在就開展審計監管合作事宜進行磋商，並已取得一些積極進展。

《紐約時報》報導稱，截至今年9月底的過去13個月內，已有15家在PCAOB註冊、總部設在中國大陸或香港的會計師事務所簽署了191家上市公司的審計報告，涉及全球總市值約為1.9兆美元。

報導稱，近期一些中國公司為回應中國要求加強對潛在敏感性資料的控制的要求，已經開始尋求離開紐約，轉而在中國大陸或香港上市。中國網約車巨頭滴滴出行兩周前表示，將從紐約證券交易所退市，目前正在計畫赴香港上市。

但中國監管機構一直希望保留中企在美上市的選項，作為一些不涉及潛在政治敏感或國家安全話題的公司的選擇。但上述的會計糾紛使這份希望變得更加渺茫。

融孚律師事務所高級合夥人林菡律師近日撰文，指出這一系列動向將對在美上市的中概股造成較大影響。