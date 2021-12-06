中方3日就日本前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」言論提出交涉後，安倍對此稱，他作為一名國會議員的表態受到中方關注，「感到不勝榮幸」。同日，日本防衛大臣岸信夫也稱，中方有必要理解日本國內存在這樣的想法。中國外交部發言人趙立堅今天（6日）在外交部例行記者會回應媒體上述提問時，「呵呵」冷笑了兩聲。

「呵呵（哼）」，趙立堅痛批，日本個別政客對自身錯誤和言行不以為恥，反以為榮，這再次暴露出他們的是非觀出了問題。日本國內現在確實想法很多，比如有人想否認甚至美化日本對外侵略歷史和殖民統治，有人置全球海洋環境安全和人類生命健康於不顧，想把福島核污染水排海而不承擔責任，還有人想借台灣問題干涉中國內政。

趙立堅表示，存在某種想法，並不代表它就是正確的。那些錯誤的想法，只會是日方某些人的一廂情願，不可能得到亞洲鄰國和國際社會的認同。

趙立堅強調，台灣問題事關中方核心利益，事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義、日方應重信守諾，停止干涉中國內政，停止挑釁一個中國原則，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。