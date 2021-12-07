富邦產險致力推廣兒童風險教育，用行動呼應聯合國永續發展目標SDGs 3「確保並促進各年齡層健康生活與福祉」，結合獨家推出風險教育繪本《廚房裡的魔法》，打造出故事中小水獺的家，活動現場更舉辦多場說故事活動，讓小朋友透過身歷其境的體驗，以及有趣的問答與互動，提高孩童風險意識，降低居家意外的發生機率，現場吸引許多爸爸媽媽帶著小朋友一起參與。

富邦產險表示，本次活動攤位以數位風險繪本《廚房裡的魔法》為主題，打造繪本主人翁-小水獺的家，讓小朋友走到《廚房裡的魔法》故事之中，透過幫忙小水獺找出隱藏在家中的火精靈蹤跡，了解有哪些行為可能隱藏著火災風險，同時學會如何避免這些風險事故發生。

除了尋找火精靈大冒險的互動遊戲外，富邦產險更規劃多場次的「魔法阿姨說故事」活動，透過有趣且具知識性的繪本故事，從小朋友熟悉的家出發，探討居家用火安全，一探廚房以及火精靈的秘密。有趣的尋找火精靈大冒險，以及魔法阿姨與小朋友間的開心互動，加上小水獺貼紙等互動獎品，吸引小朋友們積極參與活動，現場氣氛熱鬧非凡，歡笑聲不斷，活動後所有參與的小朋友們也都能正確說出居家風險知識點，確實發揮風險教育之影響力。

為發揮穩定社會發展的保險正向力，富邦產險表示，延伸專業風險顧問本職的影響力，持續推動兒童風險教育，更設立了官方IG帳號，從生活化的主題出發，以家庭、戶外、健康、寵物等風險主題，讓家長能夠運用有趣的故事和教材，提升孩童對風險的認知，進而降低各種意外的發生機會。