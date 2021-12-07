PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，近期中國在政策加碼穩增長預期下，年底行情預期正逐步增強，靜待12月中央經濟工作會議政策方針的表態。在投資焦點方面，建議投資人關注生產者物價指數（PPI）是否持續向消費者物價指數（CPI）傳導，具備漲價優勢的必需消費品，以及碳中和與資訊科技等，像是電動車、光伏、風電等新能源，預期依然是具政策和獲利確定性的產業。

至於指數走勢，許智洋進一步分析，近期滬深300指數雖然仍在區間波動，短期持續整理築底，然隨著人民幣持續強勢，且11月低點下影線4754點已成為有力支撐，可觀察本週指數若能站穩季線，或將有機會挑戰10月下旬的5002點。

富蘭克林證券投顧表示，中國經濟成長動能仍須官方透過政策面調整來緩解壓力，美銀美林證券評估可能的寬鬆政策包含：（1）放寬中小企業的借貸限制、發放消費券、達到群體免疫後放寬防疫限制措施等方式促進消費信心；（2）透過地方政府專項債券發行加大對於基礎建設投資的支持；（3）鬆綁房地產業的貸款限制；（4）包含降息與調降現金存準率等寬鬆貨幣政策。