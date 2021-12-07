徐國勇表示，新的智能科技將提升救災效能。（消防首提供）

內政部7日舉辦「科技計畫成果說明會暨消防科技救災論壇」，部長徐國勇出席指出，近年消防署導入新興科技，應用智慧科技於救災救難，結合防救災人員經驗，持續研發及更新救災設備系統，期待這些新技術，未來可以廣泛運用於防救災各面向，以增進消防救災人員安全，同時提高我國整體的防救災效能，保障國人生命財產安全。

消防署現階段開發的資訊應用系統，可將救護車上病人的生命徵象，第一時間傳送給預計送達的醫院，讓醫護人員先有準備，提升醫治效率，另外也整合民間各類媒體訊息發布管道，即時傳達民眾重要防災訊息，提高民眾對災害的警覺與應變能力。

消防署科技計畫將持續應用5G技術優勢，提升搜索救援、消防訓練與緊急救護效率，同時結合大數據、人工智慧、擴增實境、地理資訊系統等技術，進一步提高災害預測的精準度。

消防署表示，今日論壇除邀請氣象達人彭啟明專題演講，也安排國內消防科技廠商，展示最新救災設備與系統，並邀請防救災相關單位、專家學者參與，更多相關資訊可上消防署「科技論壇」（網址：https：／／www.nfatech.com.tw／）瀏覽查詢。