新冠肺炎（COVID-19）疫情大幅改變全球的生活型態與方式，也開啟民眾重視健康的疫後新生活運動。HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY於7日公布2021《年度消費行為白皮書》，「身體健康」已成為無論男女老少共同想追求的健康關鍵字，並以高比例聚焦在三大關鍵「飲食、睡眠、運動」。

特別的是，現代人在提升健康的過程中，更傾向搭配智慧穿戴裝置、健康APP，以及選用智慧家電維持飲食健康，善用其多樣功能，讓自己更輕鬆、方便、省時地達到健康目標，而健康科技和智慧家電儼然為疫後新生活帶來龐大的商機。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，透過HAPPY GO千萬會員資料為依據，每年年終旗下的市調顧問品牌GO SURVEY都會以線上市場調查，搭配一對一質化訪談的市調研究方式，發表當年度的消費行為白皮書，今年雖受到疫情影響未舉辦實體的座談會，但仍以線上方式發表白皮書內容。

今年特別以了解民眾因疫情所發展出的新常態健康生活為觀察起點，洞察現代人心目中的健康關鍵字，也藉此挖掘出健康科技的疫後生活新商機。今年因疫情三級警戒而有一段長達數月的居家防疫生活，不少人因此開啟在家運動模式，選擇觀看免付費線上運動課程的趨勢正在生成，凸顯疫情帶動居家運動風氣；另外，消費者也會購買穿戴式裝置，追蹤個人生理特徵變化，呈現運動科學數據化的潮流。

GO SURVEY《年度消費行為白皮書》指出，健康科技當道，有高達60％受訪者打算未來購買智慧手錶/智慧手環，至於挑選時會看重的核心功能，以「蓄電力長」拔得頭籌（72％），其次依序是血壓監測、心律監測、步數計算、以及防水/防塵，若長期有運動者則會特別在意是否有卡路里計算、溫度感測功能。若有亮眼造型、延伸便利功能，更易吸引大眾入手。

此外，運動型家電諸如Switch健身環、運動/筋膜按摩槍、訴求緩減輕酸痛的週波健康器，都在這波調查中成為消費者心目中的熱賣商品，而透過深度訪談更發現，即便三級警戒後，消費者使用Switch健身環的頻次更增加到一周2～3次，顯見健身環已非單純電玩而是成為運動輔助器。

調查顯示，不少人會選擇使用健康APP，以飲食健康APP來說，大眾期望有紀錄、結合運動健康、客製化健康規劃、達標指南等功能；使用運動相關APP的人，則期望有智慧追蹤運算、多方追蹤監測；用助眠紓壓APP的人，則希望APP有智慧追蹤運算功能。

《年度消費行為白皮書》觀察到，現代人追求健康過程中也讓「科技家電」越趨重要。飲食家電為例，在訴求健康之外，也期盼省時、易清潔保養、容易操作、保固節電、更輕鬆料理功能，像是新型態的氣炸鍋/烤箱、蒸氣料理機、食物調理機頗受歡迎，呼應追求健康者多採減糖/減醣、少添加物/原型食物策略。同時，重視健康的消費者，在選擇居家清潔家電方面，也因為疫情病毒的肆虐更在意空氣品質及舒適度。由購買考量因素當中，也發掘近七成考量耗材配件替換的簡單方便性。

至於助眠紓壓家電，較受歡迎品項有肩頸按摩器/椅墊、智能睡眠眼鏡/眼罩、揉捏/溫熱按摩枕，呼應追求優質睡眠者，會藉由按摩來舒緩壓力。尤其對熱愛運動健康的人，在挑選助眠紓壓家電，更青睞智慧床墊（33％）、睡眠追蹤管理App（32％）、睡眠追蹤監測儀（24％）等產品。

疫情讓社交活動大受衝擊，高達78％受訪者會透過LINE接受與健康議題有關的資訊，其次則是77％電視廣告/新聞報導/電視購物頻道、76％Facebook、62％YouTube，其中經過網紅名人推薦、開箱、使用心得分享、試用文等，都可有效催化消費者的購買意願，特別也觀察到50世代成熟客群明顯較其他世代族群更容易接受網紅直播推薦選購商品，包括廚房衛浴居家用品和健康食品，顯見透過數位媒體獲取健康資訊甚至進一步產生購買行為已不分世代成為主流趨勢。

GO SURVEY自2018年起，每年都會發表年度消費行為白皮書，以HAPPY GO千萬會員資料庫為調查依據，透過市調研究，無論是量化的調查數據，或質化的深度訪談，有別於市場上其他市調單位，更能直接深度挖掘消費者洞察，提出更貼切於消費者期待的商品服務，並藉此協助企業掌握最新消費者動態，還能夠協助企業擬訂關鍵決策，搶占市場商機。