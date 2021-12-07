啟發投顧分析師楊基政表示，台股7日由航運、鋼鐵股反彈領軍，上市航運類股指數漲幅達3.54％，上市鋼鐵類股指數也反彈1.84％，加上權王台積電（2330）尾盤「神龍擺尾」，助攻加權指數上漲108.71點，收在17796.92點，持續守在月線之上。

觀察盤面，台股高價族群明顯拉回走弱，股王矽力-KY股價6日失守季線後，7日再度下挫逾4％；譜瑞-KY也下跌逾3％，回測月線；力旺亦跌破季線數日，可見前波強勢股漲多後，已陸續開始進入整理格局。

個股方面，本周納入投資組合的智晶，推頭戴裝置模組，今年前三季每股盈餘已超越去年全年，技術面強勢噴出型態，股價有望續攻。

題材股方面，元宇宙概念股中，建達、位速持續創高，宏達電、威盛、中光電、鈺創等，也在股價漲多後進入整理；不過，智晶、英濟仍持續呈現高角度噴出型態，惟短線乖離已偏大，近期強勢股恐已出現漲勢不連續情形，祥碩、鼎元皆為此類。

至於航運類股中的貨櫃三雄，則建議沿月線操作，若月線未破則意味股價反彈將持續，反之，跌破月線則出場，投資人須嚴守紀律操作。