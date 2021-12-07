意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）宣布與歐洲時裝品牌Paco Rabanne合作開發Paco Rabanne新款男士香水Phantom。Phantom香水裝在一款設計獨特的可連網香水瓶中，透過瓶蓋內安裝的嵌入式NFC標籤IC，能與多數的智慧型手機都支援的熱門無線通訊技術連接到Paco Rabanne的「Phantom Universe」網路社群。

透過將意法半導體的ST25TV晶片封裝在Phantom創新的香水瓶瓶蓋內，實現連上Paco Rabanne Phantom Universe線上社群的創舉。這款設計新穎的瓶蓋滿足Paco Rabanne Phantom香水的技術和美學要求，是意法半導體、Paco Rabanne、標籤鑲嵌專家Paragon ID和射出製模、裝飾和封裝專家VPI（FaiveleyPlastBeauty）四家公司密切合作的成果。

ST與合作夥伴攜手研究出如何將容積和通訊距離最大化、通用的NFC認證的Type 5標籤晶片以及客製微型天線嵌入至空間有限的香水瓶蓋內，以解決閃亮的鍍鉻金屬飾面產生對連線功能的負面影響。使用NFC便無需在瓶蓋內裝電池，因為標籤可從標籤晶片和連線裝置（通常是NFC手機或平板）間的無線電磁場取得電能。