民進黨美麗島時代大老、城鄉改造環境保護基金會董事長張俊宏今提到台灣目前對內的危機指出，一個可對抗黨與官員的立委，已證明無能力對抗古老情治黨軍，尤其現在又結合潮流的網軍，可以侵害一個立委，哪裡不能侵害到你我家庭，而這根本病源就是懷罪治國者。

他認為，要解決這問題，必得懷罪治國者與無辜受害人的和解與大赦，才能使民主台灣從此終結新的舊時代，開拓嶄新法治，取代人治的新世代，用以璀璨民主與世界的新文明。

張俊宏今召開「大赦倡議運動」，他在會中指出，經濟學人指出，台灣是地球最危險地區，只因看到共機日日巡飛空域的臺灣，美日已帶動印太諸國的結盟，擴及半個地球的民主國家，罕見的支援，使台灣已成全世界安危的中心支點！

他說，對內而言，台灣已被全球矚目的民主，豈堪昔日威權時代，對加害人與受害者真相的隱藏不表，已經超過半世紀，真相至今隱藏不表露，天下哪有這種國家？

他也暗喻當年戒嚴時期與現在立委的處境指出，最後反應於現實的是，一個可對抗黨與官員的立委，證明無能力對抗古老情治黨軍結合潮流網軍的侵害。

他說，民主的台灣不能帶來昌盛，反造成政體結構的濫權頹弱、惡法橫行、民心分崩、族群對立、國家認同錯亂、核心價值扭曲，從早期黨國體制到今日獨攬權力優勢的在朝者，這一切治絲益棼詭譎的禍根，關鍵源頭乃是戰後的台灣，仍然處在獨裁政權下的歷史遺緒，而牢牢纏繞著政黨政治的緊箍咒，這盤根錯節、永不輪替的「提線黑手」。

他認為，飛越後民主陷阱，再造法治新台灣，必先打破「特務黑層」結構，以釜底抽薪，大破大立告別過去泥淖魔障，用「愛、慈悲、寬容和解」 上下裏外「大赦」邁向浴火重生大道。

他說，缺少強大的反對黨，就無法樹立健全的政黨政治，趑趄不前，只會讓惡質政治墮落。期待國人，一起遏止反智及民粹逆流，牽引公民社會的力量監督，才能讓民主政治在國家憲政體制中，建構人權正義中的是非感與道德倫理。