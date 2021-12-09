外媒先前報導，華府正在考慮同意將駐美代表處更名為「台灣代表處」。美國國務院亞太助卿康達今天首次對此作出回應，他表示美方仍持續評估更名案，未透露可能定案時間點。

針對外媒報導我國駐美代表處將更名為「台灣代表處」，美國國務院亞太助卿康達表示美方仍持續評估更名案。（資料照／TPG、達志影像）

英國「金融時報」（Financial Times）9月曾報導，美國總統拜登（Joe Biden）政府正在認真考慮台灣提出的請求，允許駐美國「台北經濟文化代表處」（簡稱駐美處）改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

報導指出，更名一事得到白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）支持，也獲美國國安會內部和國務院亞洲事務官員的廣泛支持。

參議院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez）今天就美國未來對台政策召開聽證會，邀請康達（Daniel Kritenbrink）與國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）出席作證。梅南德茲在會上關心台灣是否確實有提出駐美處改名要求，以及目前進度為何。

康達表示，就他了解，美方仍持續評估這項要求。但他並未透露何時可能定案。

由於中國加大對台恫嚇，自去年9月以來，華府政壇、智庫圈對美國是否應摒棄長年台海「戰略模糊」政策，改為清楚宣示會協防台灣有不少辯論。梅南德茲詢問康達與瑞特納，現在是否適合增加政策清晰度，甚至是制定新的架構來管理兩岸關係。

康達重申先前論點，認為美國應維持現有政策。他說，他完全同意中國脅迫與霸凌台灣的行徑不僅令人關切，也恐危及區域和平與穩定，但「我們持續相信美國『一中政策』與台灣關係法的架構，提供我們對抗（中國）威脅與維持和平穩定所需的所有工具」。

瑞特納呼應表示，他對這議題上的正反兩方都有深深的敬意，但他個人認為，「改變美國宣示性政策，無法有意義地強化威懾力」。

參議院外委會首席議員里契（Jim Risch）、共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）則關切美國是否真的如外界所傳，禁止台灣展示主權象徵符號。

康達表示，美方對台灣夥伴非常尊重，每次互動中都是以尊重、尊嚴相待。但過去40多年來，美國確實不允許台灣在聯邦機構內展示主權象徵符號，包括國旗或軍服，目前依然如此。

但康達強調，依據國務院4月公布的新版對台交往準則，美台人員現在能夠在聯邦大樓內舉行工作層級會議。（編輯：周永捷）1101209