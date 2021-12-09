2021台灣用戶10大愛用LINE功能今天出爐，根據LINE團隊內部統計自2020年12月至2021年11月的數據顯示，由支援簡訊實聯制的掃碼功能奪冠，第2名是LINE社群管理員小幫手的自動回應功能，第3名為手機、電腦皆可使用的聊天室表情符號。

第4至10名依序為電腦版支援生物辨識登入、聊天室照片預覽模式、視訊通話中使用貼圖、LINE會議室、視訊通話支援虛擬人像、LINE揪團、多人聊天室與群組整合。

通訊軟體LINE發布新聞稿表示，今年受疫情影響，許多上榜的新功能皆與疫情息息相關，例如用來掃描簡訊實聯制的LINE掃碼功能、在家上班上課適用的LINE會議室等。

LINE團隊也觀察到，因疫情減少群聚，大多待在家中的台灣用戶今年特別注重在LINE上與親朋好友們互動，像是聊天室表情符號、LINE揪團等功能紛紛上榜。

年度最愛功能第1名的LINE掃碼，除了可掃描QR code條碼外，也可將圖片轉換為文字或翻譯不同語言的文字。今年為因應政府政策，開放支援簡訊實聯制，用戶點擊LINE主頁、聊天頁面或LINE TODAY上方的掃碼圖示，即可開啟功能；也可長按LINE應用程式，直接開啟掃碼功能，發送實聯制簡訊更加快速。

另外，LINE社群自去年推出至今，隨著用戶逐漸增加，為使管理員們能更有效維護聊天室秩序，推出「自動回應」功能，成為年度最愛功能第2名。管理員可選擇設定歡迎訊息、預約訊息與關鍵字回應訊息，根據不同情境輸入相對應的自動回應訊息，省去手動打字回覆的負擔，也能讓聊天室中的互動更熱絡。

台灣用戶最愛LINE功能第3名是聊天室表情符號，今年初先於LINE社群開放體驗，隨著這項功能正式上線，現在所有LINE聊天室都可使用。用戶可針對一週內的文字訊息、圖片，長按選擇表情符號，也可再次長按「更換」或「取消」已選定的表情。不論是使用、更換或取消聊天室表情符號，都不會跳出通知打擾對方，也不需擔心打斷進行中的對話。（編輯：張均懋）1101209