FED縮減購債讓債市出現震盪走勢，而投信法人對於升息前的資產配置也呈現分歧！台新投信認為，據歷史經驗來看，新興市場企業於QE退場期間及QE退場後半年表現皆大幅優於其他債券，且新興市場企業債於前次美國升息階段（2006年12月至2007年12月）指數持續走高，累計逆勢上漲逾8%。

保德信投信則研判，根據歷史經驗，過去在聯準會針對資產購買計畫開始縮減或出現重大轉折時，短期美國高收益債市往往會出現震盪加劇趨勢，不過，將時間拉長來看，升息所反映的經濟成長趨勢仍驅動美高收債持續走升，且展望明年美國景氣並無明顯放緩風險，因此這波短線修正反而可視為中長期的較佳買點。

台新投信表示，JP Morgan預估2021年新興市場企業債整體違約率下修至2.4%，低於2020年的3.5%，加上殖利率高於同等級的美國企業債券，新興市場企業債擁有較大的利差收窄空間，建議可優先布局符合全球ESG政策潮流的ESG新興債。台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，國際貨幣基金組織（IMF）預期今明兩年的新興市場經濟成長率可達6.4%及5.1%，高於成熟市場，強勁的經濟成長有助於新興企業獲利改善，推動新興市場企業債利差收窄。此外，新興市場企業債殖利率5.08%、新興市場拉美債殖利率5.19%，目前仍處於低率環境下，新興市場債息收深具吸引力，因此持續獲得市場資金青睞，截至今年10月新興市場國家流入總額為249億美元，其中新興市場債券凈流入201億美元。

PGIM保德信美元高收益債券基金經理人張世民指出，根據Factset預估，美國企業第3至第4季仍將維持兩成以上獲利年增率，進入2022年預估將再成長近1成，整體表現相當穩健，此外，雖然聯準會資產負債表至2022年中見頂，但歐洲、日本央行仍持續寬鬆，預期財政政策效果將提供中長線的溫和支持。即便聯準會在縮減購債後接著升息，以2018年聯準會連續升息四碼的環境下，美高收違約率並無顯著攀升，2018全年平均值僅有1.8%，今年的美高收債違約率也有機會來到相對低點，因此預料美高收信用利差再放寬幅度有限，此時美高收的拉回正好提供進場布局機會。