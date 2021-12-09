貨代業者台驊（2636）控股9日表示，塞港情況持續惡化，12月初達歷史最高水準；同時航空運力供給受到疫情干擾更短缺，比疫情前水平低70％左右，運價持續維持在高檔，特別是美國市場有機會創下運價紀錄。

台驊表示，在天災及疫情影響下，降低全球港口及內陸運輸作業效率，塞港更加惡化，12月初泊位或海上等待貨櫃船舶總數達到127艘，達到或接近歷史最高水準，比11月初增加25％，比10月初增加41％，比9月初增加79％。

由於美國企業庫存水位仍處歷史低點，東南亞疫情緩和、農曆年長假因素，亞洲工廠加緊復工生產出貨，市場運輸需求仍然熱絡，加上美國港口塞港、擁擠的鐵路網絡及缺乏卡車載運貨櫃等問題未解，預期海運市場淡季不淡，且將持續至明年。

目前全球班輪准班率處於最低水準，只有三分之一船舶能按時作業。在終端需求仍居高不下，供給又失衡情況下，推升海運價格上漲。11月由於航班無法及時回到亞洲，導致艙位稀缺，大量訂單無法出貨，將陸續遞延至往後月份。

由於大量訂單無法出貨，對照台驊11月海運業務營收25.88億元，月減9.7％、年增130.58％。

據南加州海洋交易所資料，截至12月初，在離洛杉磯、長灘港40英里海洋範圍內，有40艘貨櫃船在等待泊位，還有56艘貨櫃船在更遠的海域等待，實際等待靠泊船舶數量達到96艘。另碼頭泊位上還有31艘，總數達到127艘。

同時，航空運力供給也受到疫情干擾更短缺，比疫情前水平低70％左右。同時進入電子產品出貨旺季，海轉空貨量增加，空運運價持續上揚，台驊11月空運營收達6.96億元，年增67.7%，與10月相當。

台驊控股11月合併營收36.80億元，月減7.57％、年增130％，累積1~11月合併營收325.84億元，年增144％。

今年第四季，因全球經濟復甦，刺激消費力增長，加上海運供應鏈瓶頸未解，海轉空業務大增，空運需求迎來超級旺季，空運供給十分吃緊，運價持續維持在高檔，特別是美國市場有機會創下運價紀錄，有助於提振台驊營收攀升。