近二年全球央行大量釋出鈔票救市，也讓全球通膨大爆發，根據統計，56國房價年漲幅逾9％，其中南韓實質漲幅23.9％居全球之冠，台灣漲幅也近7％。

國際知名獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表2021年第三季「全球住宅房價指數」，該指數係根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要國家（或區域）的住宅價格表現。截至2021年9月的一年內，全球主要的56個國家及區域之房價平均年增率高達9.4％，較上季增幅微增0.2％，僅有馬來西亞及摩洛哥小跌，其中更有48％的國家及區域房價年增率超過10％。

土耳其以年增率35.5％的驚人數字穩坐全球首位，萊坊（Knight Frank）表示，扣除通膨因子後，土耳其房價年增率則大減至15.9％落到第四名，取而代之由南韓以23.9％，成為2021Q3全球房價漲幅之最，其次為瑞典的17.8％，紐西蘭的17.0％，台灣將通膨率扣除後以年增率6.9％，來到全球第23名的中段班。

萊坊（Knight Frank）說，在未扣除通膨因子之前，國人較熟悉的美國漲幅也有18.7％、加拿大17.3％、德國12.5％、英國11.8％、日本8.9％、新加坡7.5％、香港3.8％、中國3.2％。

瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，台灣9.3％的年漲幅與消費者認知有落差，主要是這波漲幅多由預售屋、重劃區、二三線城市城市等價格低基期產品貢獻，尤其土地標售價格屢創新高，刺激預期心理，加速資金流向不受央行限貸管制的預售市場，而中古屋市場、雙北總價較高，相對比較牛皮，形成「北溫中南熱」，「預售拉動成屋」的兩種現象。

黃舒衛提醒，內政部日前加碼拋出新打炒房方向，包含：私法人購置住宅及預售換約禁令，預售屋解約登錄作業等措施，預期未來半年預售屋市場在市場、政策雙重不確定下，價量很難再爆衝。但回歸產品本質面來看，預售屋低門檻、全新屋等特性仍受自住客喜愛，而建商成本也持續膨脹，再加上利率仍低，因此即便內政部五拳全中，要期待未來一年房價修正，恐怕也不容易。

至於全球房價後市，萊坊國際住宅部主管Kate Everett-Allen認為，包含紐西蘭、英國、美國等房價與疫情同步噴發的國家，在升息、加稅，以及房價可負擔性等壓抑下，已經有18個國家的走勢趨緩，恐怕已經來到房價的高原期。但即便考量Omicron及變種病毒株影響，預估明年全球房價依舊會持續走高。