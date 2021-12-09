周四公布的數據顯示，儘管製造業供應鏈瓶頸持續存在，但是德國10月出口成長遠超過預期，數據似乎表明該歐洲最大經濟體可能繼續走在經濟復甦路途上。
德國聯邦統計局指出，在8月和9月出口持續遭受下滑之後，經季節調整10月出口按月增加4.1%，大幅超過預期。
10月進口也出現意外增長，為增加5%。9月進口則調整為微幅上漲0.4%。
貿易順差來到125億歐元，低於9月份修正後的129億歐元。
路透調查為10月出口增加0.9%，進口增加0.4%，貿易順差為134億歐元。
周四公布的數據顯示，儘管製造業供應鏈瓶頸持續存在，但是德國10月出口成長遠超過預期，數據似乎表明該歐洲最大經濟體可能繼續走在經濟復甦路途上。
德國聯邦統計局指出，在8月和9月出口持續遭受下滑之後，經季節調整10月出口按月增加4.1%，大幅超過預期。
10月進口也出現意外增長，為增加5%。9月進口則調整為微幅上漲0.4%。
貿易順差來到125億歐元，低於9月份修正後的129億歐元。
路透調查為10月出口增加0.9%，進口增加0.4%，貿易順差為134億歐元。
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