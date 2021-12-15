Omicron變種病毒傳染擴大，台灣綜合研究院創辦人劉泰英15日表示，人們正慢慢習慣於疫情生態，對經濟的影響估計會少一些，今年經濟表現不錯，疫情限制措施降級之後，民眾在悶太久之後，產生大量消費於娛樂、旅遊，整體上就突然好了起來，接下來，新冠疫情一旦流感化，大家就是固定時間打疫苗，常態化看待疫情的演變。

台灣綜合研究院15日公布，2021年經濟成長率預測值為6.07％，較前次的今年7月中旬估測5.12％，上修0.95個百分點；同時預期2022年經濟成長動能延續，大家會適應與病毒共存，預估全年經濟成長率可達4.05％，是第二家研究智庫評估2022年台灣GDP成長率可望站上4％。

台灣綜合研究院長吳再益指出，台綜院依據獨立研究的「電力景氣指標」EPI推估台灣經濟成長率，2021年第四季可達4.1％，優於第三季的3.7％，反映出國內生產動能充沛、民間投資力道續增，國內製造業生產、出口支撐了整體經濟表現，有效抵銷國內疫情衝擊，因此可以估計今年經濟成長率將可維持6％以上，這樣的高速增幅將會在2022年第一季繼續存在。

吳再益分析，台灣無畏疫情大流行，連年經濟動能強勁，主要來自民間投資動能湧現，政府「投資臺灣三大方案」總投資金額迄今已逾新臺幣1.5兆元，提前達標，預估2021年實質民間投資成長率高達18.81％，2022年且能持續成長約2.45％。