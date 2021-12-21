鍍鋅烤漆鋼廠盛餘(2029)預計2022年太陽能電廠建置需求將大量釋出，有助提高太陽能支架之需求。針對鋼市景氣，公司認為，待疫情趨緩及下游用鋼產業陸續復工後，預期需求應可回升。

盛餘受惠今年鋼市復甦，量價齊揚，前三季獲利超越前四年整年的成績；2021年前三季營收104.49億元，年增56.28%；毛利率15.24%，年增8.23個百分點；毛利15.93億元；營業淨利11.62億元，年增9.86倍；淨利9.64億元，年增19.8倍，每股淨利2.95元。前三季內銷占比66%，外銷占營收比重則為34%。

盛餘創立於民國62年，發展至今已由製管加工蛻變為生產鍍鋅、鍍鋁鋅、烤漆鋼板之主力廠。

展望後市，公司表示，全台灣太陽能電廠的積極建置，預計2022年建置需求將大量釋出，有助提高鍍製鋼材用於太陽能支架之需求。

針對鋼市展望，盛餘指出，國際受到新冠病毒最新的南非變異株(Omicron)來襲的影響，市場擔憂全球經濟前景放緩將影響需求，待疫情趨緩及下游用鋼產業陸續復工後，預期需求應可回升。