逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，美股8日四大指數除費半指數小跌外，其他三大指數皆以小漲做收，台積電ADR則是小跌0.43%。而台股加權指數9日則是在開盤後，最高漲至17925.12點，未能一舉突破8日最高點17988.88點，終場收在17914.12點，小漲81.7點，成交量也較前日萎縮。

觀察類股表現，航運類股仍舊表現最佳，萬海上漲5.58％最為突出，長榮、陽明也小幅上漲；權值股台積電尾盤受惠大單買進，終場上漲6元、收在608元，漲幅1％，至於聯發科與大立光則表現平平，呈現小幅下跌態勢。

個股方面，本周納入投資組合的萬旭，營業內容包含連接線組立及其相關零組件之裝配，目前聚焦於網通、醫療、車用等產業，近年更將觸角延升至元宇宙領域，後市看俏。

選股方面，電子股之中，矽晶圓報價有向上趨勢，中美晶、環球晶股價在平台整理後，將有機會往上重啟一波漲勢，其他如高速傳輸、電動車、ABF等族群都是重點；至於題材股，元宇宙族群中的位速、鈺創9日率先轉強，都暗示著題材股「王者即將回歸」的氣焰，建議投資人可持續關注具業績加持的中小族群。