證券分析師林鈺凱表示，台股12月轉折即將來臨，儘管台股15日僅小漲60.73點，但過去的三個交易日可是連跌三天，且15日盤中還創下波段新低。不過，15日是台指期結算，而結算日時常是台股的轉折點，故不排除結算後可能出現一個戲劇性的向上轉折。

全球股市現階段都緊盯的美國聯準會（Fed）會後聲明將於16日凌晨發表，惟美股受到美國剛公布的消費者物價指數（CPI）創40年新高、生產者物價指數（PPI）創2010年來新高影響，表現疲軟。這兩個數據明確反應供給端與需求端的通貨膨脹，在這個時機點公布該數據，勢必會引發市場對Fed加速縮減購債或提前升息的聯想，投資人不必過度憂慮。

根據市場預期，Fed恐將宣布縮減購債的速度自每月150億元擴大至300億元，目標將於明年3月完全退場，屆時亦將同步啟動升息機制。

不過，研判若最後Fed的聲明完全如市場所料，反倒有機會出現利空出盡反應，行情否極泰來可期；而若最終結果根本不如市場預估的負面，也許縮減購債、升息還有遞延或轉圜的空間，那市場當然就能以利多來解讀。

個股方面，本周納入投資組合的建舜電，股價維持強者恆強格局，盤中最高價衝上25.3元，後續仍可望續攻。

展望後市，這次台指期結算正好搭配到Fed的年終會議，待兩大事件落幕後，也就等於台股年底的最大變數已經消弭，行情有望放心向上表態，因此，近期有望成為今年底前投資人最後的進場機會。