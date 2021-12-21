逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392021/12/21 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股21日上漲120點，收在17789點，維持在月線附近整理。指標股大立光持續反彈，代表跌深業績股可望成為短線主流，尤以前三季財報佳的個股為主，譬如益安、智原、建舜電等。其他如聯強、南茂也可望吸引存股買盤進駐，中華化、三晃則在回測月線後展開反彈。 至於本周納入投資組合的南紡，身為台南大地主，具資產開發等抗通膨題材，本業上也因棉價居高不下，有利營運，股價可望續攻。 啖陸廠長單 大立光出運啦! 今日股市備忘錄 #大立光 #中華化 #三晃 #建舜電 #南茂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行政院副院長 沈榮津：國營事業帶頭衝低碳 04:102021/12/21 產業特刊 侵權10億 警3抄安博盒子逮11嫌 04:102021/12/21 社會新聞 晶碩回檔深 中信投顧來送暖 16:292021/12/21 財經 出貨回溫 建舜電11月每股賺1.08元 04:102021/12/21 證券．權證 16檔泛綠能概念股 潛力足 04:102021/12/21 證券．權證 半導體龍頭赴日設廠拍板 化工股沾光 13:492021/12/21 財經 12檔補漲股 外資買不停 04:102021/12/21 證券．權證 《電子零件》建舜電前11月每股盈餘1.64元 明年審慎樂觀 08:012021/12/21 財經 《通信網路》中華電召集5G O-RAN國家隊 網通業者排排站 09:262021/12/21 財經 《傳產》自住首購客主攻區 台北3路段貸好貸滿 12:162021/12/21 財經 美股基金就是狂 吸金冠全球 04:102021/12/21 投資理財 財經熱門新聞 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 核四公投未過明年恐缺電？台積電董座劉德音這樣說 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 核四剩餘空地 火力電廠列選項 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。