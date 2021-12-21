啟發投顧分析師楊基政表示，台股21日上漲120點，收在17789點，維持在月線附近整理。指標股大立光持續反彈，代表跌深業績股可望成為短線主流，尤以前三季財報佳的個股為主，譬如益安、智原、建舜電等。其他如聯強、南茂也可望吸引存股買盤進駐，中華化、三晃則在回測月線後展開反彈。

至於本周納入投資組合的南紡，身為台南大地主，具資產開發等抗通膨題材，本業上也因棉價居高不下，有利營運，股價可望續攻。