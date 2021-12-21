逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，受Omicron變異株擴散影響，美股20日四大指數全數收黑，道瓊指數下跌433.28點，台指期夜盤卻小漲，傳遞了台股將不追隨美股下跌的訊號，再加上亞洲日本股市大漲、立法院又傳來當沖降稅確定再延長三年，加權指數21日大漲120.16點，收在17789.27點。

類股方面，光電族群表現相對較好，大立光股價經過20日短暫休息後，21日盤中又一度攻上漲停，終場大漲逾6％。此外，投信連續數日買超矽智財（IP）族群中的智原，股價也再度亮燈漲停，帶動中小族群集體上漲。整體IC設計、IP族群21日表現亮眼，除智原外，神盾、鑫創也亮燈漲停。

不過，龍頭股台積電則相對弱勢，終場以下跌1元作收，20日市場看好的遊戲、綠能及鋼鐵類股，也表現一般、乏善可陳。

個股方面，本周納入投資組合的智晶，股價在92.6元附近有強力支撐，外資近期轉買，股價後市持續上漲。

展望後市，台股盤面進入內資主導的行情明顯發酵，研判權值股短線將難有作為，不過，有鑑於中小族群類股已相繼輪流表態，建議投資人加重投入資金在具有業績及題材的中小族群個股。