證券分析師林鈺凱表示，外資11月淨匯入達60.98億美元，創下史上最強11月；累計淨匯入餘額為2248億美元，亦創史上新高。不過，統計今年來外資累計賣超竟高達5204億元，因此，如此巨量的資金，將有望成為台股後市持續締造歷史新高的最大動力。

觀察目前外資的淨匯入及兩個月的現貨部位，已可以大致確定，這波外資是真心在回補台股。不過歐系、美系外資，幾日後就會開始放假，故台股12月將改寫歷史新高，惟漲幅並不會太大，真正的重頭戲則是要等待1月外資回籠後，才會展開。

個股方面，本周納入投資組合的建達，元宇宙熱度不減，股價連四日上漲，改寫逾14年新高，後市股價有望持續發威。

展望後市，研判台股於12月突破歷史新高18034點，是沒有太大問題的，至於1月也仍有高點可期，有望再刷新歷史新高。當加權指數突破歷史新高後，台股就等於解除了上檔的壓力，投資人無須對於高點價位過度預設立場。