證券分析師趙彭博表示，美國四大指數14日全線收黑，其中那斯達克指數跌幅1.14％，跌幅最大，所幸15日早上美股期貨盤並未繼續下跌，推升台股加權指數15日開低走高，最高來到17678.78點，終場台股指數上漲60.73點，終場收在17660.1點，為成交量仍壓在2500億元之下。

就技術面觀察，台股大盤在上升趨勢線約17550點附近，獲得強力支撐，暫時緩解進一步下挫的危機。

類股方面，15日主力操控痕跡明顯，14日表現最差的航運股類股一反下跌頹勢、強勢上攻，貨櫃三雄中又以萬海表現最佳，股價漲幅逾5％；另外，光電族群智易、智原亮燈漲停，中小族群似乎有進一步重回上漲周期的跡象。

個股方面，本周納入投資組合的建舜電，外資連續賣超、15日爆大量，研判經換手後將有望續攻。

展望後市，美國聯準會（Fed）利率會議將於16日凌晨出現結果，該決策將主導台美兩地股市下一步走勢。不過，新型變異病毒Omicron是否持續蔓延擴大，也是另一項變數。

選股方面，寒假即將到來，投資人選股可關注遊戲類股結合加密貨幣NFT的熱門指標股，包括橘子、歐買尬及霹靂等個股。